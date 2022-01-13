Найвищі показники поширення коронавірусу - у столиці, на Івано-Франківщині та Львівщині.

Україну накриває нова хвиля Ковіду. Попередньої доби зафіксували понад 10 тисяч нових випадків. Одужали 7 тисяч пацієнтів. 191 людина померла від ускладнень.

Найвищі показники поширення коронавірусу - у столиці, на Івано-Франківщині та Львівщині. За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні виросла на 40 відсотків. На статистику вплинули й народні гуляння на свята, й відкриття шкіл після канікул. За прогнозом, інфікованих більшатиме.

Проте, зростає й число вакцинованих. Повністю щеплених українців - уже понад 14 мільйонів.