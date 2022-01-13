В Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Україну накриває нова хвиля Ковіду. Попередньої доби зафіксували понад 10 тисяч нових випадків. Одужали 7 тисяч пацієнтів. 191 людина померла від ускладнень.
Найвищі показники поширення коронавірусу - у столиці, на Івано-Франківщині та Львівщині. За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні виросла на 40 відсотків. На статистику вплинули й народні гуляння на свята, й відкриття шкіл після канікул. За прогнозом, інфікованих більшатиме.
Проте, зростає й число вакцинованих. Повністю щеплених українців - уже понад 14 мільйонів.
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Попередньої доби зафіксували понад сім тисяч інфікувань.
Про це заявили в компанії. Зокрема зазначили - виробництво оновленого препарату вже почалося.
Ушпиталили понад тисячу інфікованих, одужали - три з половиною тисячі пацієнтів.
Це гібрид штамів "Дельта" та "Омікрону", кажуть тамтешні науковці.
В країні взагалі заборонено промовляти це слово. Коронавірус, за даними іноземних ЗМІ, лікарі замінюють на "пневмонію".