Азербайджан открыл воздушную границу для украинцев [ Редактировать ]
Азербайджан отменил ограничения на въезд в страну, которые действовали с марта 2020 года. Власти открыли воздушную границу для украинцев. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Дополнительная свобода передвижения для граждан Украины: Азербайджан отменил ограничения, действовавшие с марта 2020, и открыл воздушные границы для украинцев", - написал в Twitter Кулеба.
Министр добавил, что это решение властей Азербайджана открывает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма.
На сайте МИД Украины отмечается, что вакцинированным от коронавируса украинцам во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить на пограничном пункте Азербайджана документ о получении полного курса прививки. Кроме того, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета.
Ранее Зеленский встретится с президентом Азербайджана в Киеве.
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