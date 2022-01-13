Зеленский и Алиев во время встречи в Брюсселе / Фото: Офис президента

В пятницу, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский проведет в Киеве встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ожидается, что Зеленский и Алиев выступят с заявлениями в 13:15 в Мариинском дворце.

Последний раз Зеленский и Алиев встречались 15 декабря 2021 года в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства".

Напомним, что Канаде рассказали подробности разговора Трюдо с Зеленским.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью.

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