В Україні зафіксували майже десять з половиною тисяч нових Ковід-інфікувань.

Чергову хвилю Ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найпоширенішим буде штам "Омікрон", - вважають у МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу.

Вже відомо, що він більше вражає молодь. Має менший інкубаційний період і майже втричі заразніший, ніж "Дельта". Минулої доби в Україні зафіксували майже десять з половиною тисяч нових Ковід-інфікувань.

Тисячу шістсот хворих довелося ушпиталити. 140 людей - померли. Одужали - понад сім тисяч. Повністю вакцинованих в Україні близько 14 мільйонів. 70 тисяч громадян уже вкололи бустерну дозу.