У МОЗі вважають, що найпоширенішим буде штам "Омікрон" [ Редактировать ]
Чергову хвилю Ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найпоширенішим буде штам "Омікрон", - вважають у МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу.
Вже відомо, що він більше вражає молодь. Має менший інкубаційний період і майже втричі заразніший, ніж "Дельта". Минулої доби в Україні зафіксували майже десять з половиною тисяч нових Ковід-інфікувань.
Тисячу шістсот хворих довелося ушпиталити. 140 людей - померли. Одужали - понад сім тисяч. Повністю вакцинованих в Україні близько 14 мільйонів. 70 тисяч громадян уже вкололи бустерну дозу.
по теме
Найбільше - у Києві, на Харківщині, в Івано-Франківській та Львівській областях.
Напередодні занедужали майже три мільйони 200 тисяч людей.
Сейчас министр ушел на самоизоляцию
Одужали 7 тисяч пацієнтів. 191 людина померла від ускладнень.
Перепустку видаватимуть лише тим громадянам, що пройшли повну вакцинацію, зокрема й отримали бустерне щеплення.