Украинцы покорили самую высокую гору Антарктиды [ Редактировать ]
Украинцы покорили самую высокую точку в Антарктиде, гору Винсон, высотой почти 5 километров. В экспедиции были 10 человек. Данная экспедиция была самой массовой. Ранее эту вершину смогли покорить лишь семь украинцев.
Альпинисты поднимались на вершину горы в течение трех дней. Они говорят, что справились в два раза быстрее, чем планировали.
Температура в Антарктиде достигает минус 50 градусов и и дуют сильные ветры.
Некоторые участники экспедиции получили переохлаждение. Группа в полном составе добралась до вершины горы.
Ранее мы писали о том, что на Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста.
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