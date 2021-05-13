На Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста [ Редактировать ]
Источник: AFP
На Эвересте (Джомолунгма) впервые в этом сезоне погибли двое альпинистов. Об этом сообщает Reuters.
Жертвами самой высокой горы в мире (8 848 метров) стали 41-летний швейцарец Абдул Вараич и 55-летний американец Пувей Лю.
Вараич погиб от истощения, спускаясь с горы недалеко от южной ее вершины, а Лю из-за снежной слепоты также не смог добраться до пика и умер неподалеку от лагеря на высоте 7900 метров на перевале Южное Седло.
Навстречу альпинистам были отправлены наемные носильщики шерпы с едой и кислородом, но спасти их не удалось.
Непал выдал рекордные 408 разрешений на покорение Эвереста в сезон восхождений (с апреля по май) после закрытия в прошлом году из-за пандемии коронавируса.
Чтобы получить лицензию на подъем, альпинисты должны пройти тренировку по восхождению на большую высоту, а также предоставить сведения о состоянии своего здоровья и физической форме.
Также перед подъемом на Эверест альпинисты должны будут иметь за плечами опыт успешного покорения вершины не ниже 6500 метров. Лицензия неа восхождение стоит $11 тысяч.
С тех пор, как Эверест в 1953 году впервые покорили Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей, до его вершины смогли добраться более 6000 альпинистов. На его склонах погибло не менее 311 человек.
Напомним, что недавно Китай и Непал договорились об уточнении высоты горы Джомолунгма. Страны пришли к согласию, что она составляет 8848,9536 метра.
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