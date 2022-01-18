Пацієнти з COVID-штамом "Омікрон" переважно скаржаться на нежить, головний біль і втому. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом у відомстві не виявили істотної відмінності від симптомів різновиду "Дельта", який досі домінує в Україні. За минулу добу в країні зафіксували понад вісім тисяч нових інфікувань. 188 пацієнтів померли, одужали - майже шість тисяч людей. Найбільше заражень у Києві, на Львівщині та Харківщині, - повідомили в МОЗ.

Нинішня хвиля Ковіду стане останньою, яка потребує обмежень. Переконаний керівник компанії-виробника вакцини "Pfizer" - Альберт Бурла. На його думку, коронавірус циркулюватиме ще багато років, але його нинішня хвиля, що вимагає карантинних обмежень, імовірно, остання. Бурла переконаний - люди мають отримувати по три дози вакцини. Ба більше, ревакцинація може стати щорічною, а людям з імунодефіцитом щеплення знадобиться кожні чотири місяці.