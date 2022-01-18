Нинішня хвиля Ковіду стане останньою, яка потребує обмежень - керівник Pfizer [ Редактировать ]
Пацієнти з COVID-штамом "Омікрон" переважно скаржаться на нежить, головний біль і втому. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом у відомстві не виявили істотної відмінності від симптомів різновиду "Дельта", який досі домінує в Україні. За минулу добу в країні зафіксували понад вісім тисяч нових інфікувань. 188 пацієнтів померли, одужали - майже шість тисяч людей. Найбільше заражень у Києві, на Львівщині та Харківщині, - повідомили в МОЗ.
Нинішня хвиля Ковіду стане останньою, яка потребує обмежень. Переконаний керівник компанії-виробника вакцини "Pfizer" - Альберт Бурла. На його думку, коронавірус циркулюватиме ще багато років, але його нинішня хвиля, що вимагає карантинних обмежень, імовірно, остання. Бурла переконаний - люди мають отримувати по три дози вакцини. Ба більше, ревакцинація може стати щорічною, а людям з імунодефіцитом щеплення знадобиться кожні чотири місяці.
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Вже з восьмого січня всі охочі українці можуть отримати третю - бустерну дозу. У МОЗ кажуть, щеплюватимуть людей за старою схемою.
Минулої доби у столиці зафіксували майже тисячу 200 випадків захворювання. Щодо імунізації, то повністю вакцинувалися вже 14 з половиною мільйонів українців.
Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та в Києві - повідомили в МОЗ.
Чергову хвилю Ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найпоширенішим буде штам "Омікрон", - вважають у МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу. Вже відомо, що він більше вражає молодь.
Вже відомо, що він більше вражає молодь. І є майже втричі заразнішим, ніж "Дельта". Також у нього менший інкубаційний період - в середньому лише три доби.