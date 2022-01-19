Печерський суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання [ Редактировать ]
Печерський суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Судді відхилили вимоги сторони обвинувачення, яка просила заарештувати п'ятого президента з альтернативою внесення мільярда гривень застави. Суддя зобов'язав експрезидента прибувати за першим викликом до слідчого та суду, не залишати без дозволу Київ та область, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також здати закордонні паспорти. Запобіжний захід діятиме до 19 березня.
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