Термін дії сертифікатів про подвійну вакцинацію в Україні скоротили із 365 до 270 днів. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну. До речі, таке "скорочення" вже розпочали країни Європейського Союзу - Ліхтенштейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія та Чехія...

Загалом, за минулу добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових випадків Ковіду. Померли 163 пацієнти, одужали - п'ять із половиною тисяч людей. Найбільше інфікувань в Івано-Франківській області, Києві та Львівщині - повідомили в МОЗ.