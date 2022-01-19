Термін дії сертифікатів про подвійну вакцинацію в Україні скоротили [ Редактировать ]
Термін дії сертифікатів про подвійну вакцинацію в Україні скоротили із 365 до 270 днів. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну. До речі, таке "скорочення" вже розпочали країни Європейського Союзу - Ліхтенштейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія та Чехія...
Загалом, за минулу добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових випадків Ковіду. Померли 163 пацієнти, одужали - п'ять із половиною тисяч людей. Найбільше інфікувань в Івано-Франківській області, Києві та Львівщині - повідомили в МОЗ.
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Пацієнти з COVID-штамом "Омікрон" переважно скаржаться на нежить, головний біль і втому. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та в Києві - повідомили в МОЗ.
Чергову хвилю Ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найпоширенішим буде штам "Омікрон", - вважають у МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу. Вже відомо, що він більше вражає молодь.
Вже відомо, що він більше вражає молодь. І є майже втричі заразнішим, ніж "Дельта". Також у нього менший інкубаційний період - в середньому лише три доби.
Попередньої доби зафіксували понад сім тисяч інфікувань. Майже тисячу 900 хворих ушпиталили. 193 людини померли. Одужали вісім тисяч українців.