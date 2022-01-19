Ердоган пропонує Зеленському й Путіну зустрітися на території Туреччини [ Редактировать ]
Турецький майданчик. Щоб урегулювати розбіжності між Москвою та Києвом Реджеп Ердоган пропонує Зеленському й Путіну зустрітися на території Туреччини. Як повідомив речник турецького лідера, Анкара готова відіграти будь-яку роль у врегулюванні конфлікту. І про це найближчим часом Ердоган домовлятиметься із Зеленським - під час офіційного візиту до України.
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