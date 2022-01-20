Курение повышает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции примерно в два раза. К такому выводу пришли ученые из японского Национального исследовательского центра глобального здравоохранения, сообщает телеканал NHK.

Медики проанализировали данные о 17 666 зараженных COVID-19 в возрасте от 20 до 80 лет, которые были госпитализированы до февраля 2021 года.

Оказалось, что курящих мужчин приходилось в 1,51 раза чаще подключать к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем некурящих. У женщин этот показатель был превышен в 1,94 раза.

Ученые связывают более тяжелое течение заболевания у курильщиков хроническими заболеваниями легких и сердца, вызванными табаком. Курение ухудшает работу легких, поэтому организму курильщика труднее бороться с вирусом.

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Ранее японские ученые нашли связь между курением и эффективностью вакцин от COVID-19. Оказалось, что в среднем курение снижало концентрацию антител на 140-250 условных единиц (30-50%) по сравнению с людьми того же возраста, которые не употребляют табачные изделия.

Особенно негативно курение влияло на эффективность вакцинации пожилых людей, в чьем организме изначально содержалось относительно мало антител.