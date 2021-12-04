Где в Европе курят больше всего [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Каждый пятый европеец старше 15 лет курит каждый день. Из них две трети выкуривают меньше пачки в день, а треть - пачку и больше. Такие данные приводит Европейское статистическое агентство, сообщает "Коммерсант".
Болгария заняла первое место среди европейских стран по доле курильщиков - 28,7%. Эта же страна лидирует по числу выкуривающих пачку в день и больше - 12,9%.
ТОП-3 страны по числу курильщиков в Европе:
- Болгария - 28,7%;
- Греция - 23,6%;
- Латвия - 22,1%.
Ежедневно курят сигареты больше 20% жителей Германии, Хорватии, Словакии, Австрии и Кипра.
Меньше всего курильщиков на севере Европы: в Швеции, Исландии и Финляндии - не более 10% населения. Менее 3% жителей этих стран выкуривают пачку или больше. Столько же курят в Норвегии и Нидерландах.
Женщины курят почти в 1,5 раза меньше мужчин:
- мужчины - 22,3%;
- женщины - 14,8% от населения ЕС.
Более 20% женщин курят сигареты только в Болгарии, больше 20% мужчин - в 18 странах Евросоюза.
В России ежедневно курят 23% жителей старше 15 лет, в Украине - 20%. Эти цифры будут неуклонно снижаться, так как в Украине правительство ежеквартально поднимает цены на сигареты.
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