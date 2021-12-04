Курит каждый пятый житель Германии, Хорватии, Словакии, Австрии и Кипра Источник: РИА Новости

Каждый пятый европеец старше 15 лет курит каждый день. Из них две трети выкуривают меньше пачки в день, а треть - пачку и больше. Такие данные приводит Европейское статистическое агентство, сообщает "Коммерсант".

Болгария заняла первое место среди европейских стран по доле курильщиков - 28,7%. Эта же страна лидирует по числу выкуривающих пачку в день и больше - 12,9%.

ТОП-3 страны по числу курильщиков в Европе:

Болгария - 28,7%;

Греция - 23,6%;

Латвия - 22,1%.

Ежедневно курят сигареты больше 20% жителей Германии, Хорватии, Словакии, Австрии и Кипра.

Меньше всего курильщиков на севере Европы: в Швеции, Исландии и Финляндии - не более 10% населения. Менее 3% жителей этих стран выкуривают пачку или больше. Столько же курят в Норвегии и Нидерландах.

Женщины курят почти в 1,5 раза меньше мужчин:

мужчины - 22,3%;

женщины - 14,8% от населения ЕС.

Более 20% женщин курят сигареты только в Болгарии, больше 20% мужчин - в 18 странах Евросоюза.

Читайте также Ученые нашли связь между курением и эффективностью вакцин от COVID-19

В России ежедневно курят 23% жителей старше 15 лет, в Украине - 20%. Эти цифры будут неуклонно снижаться, так как в Украине правительство ежеквартально поднимает цены на сигареты.