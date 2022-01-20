Південь Туреччини потерпає від рекордного снігопаду [ Редактировать ]
Південь Туреччини потерпає від рекордного снігопаду - найбільшого за останні 54 роки.
У провінції Газіан-теп за добу випало близько метра снігу. Місцеві автошляхи паралізовані. У снігову пастку потрапили сотні вантажівок.
Чимало водіїв понад добу не можуть рушити з місця. Відрізані від світу гірські райони. Для евакуації людей та розчищення доріг задіяли два військові вертольоти й майже тисячу одиниць спецтехніки.
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Через негоду на острові перебої з електрикою.
У провінції Газіан-теп за добу випало близько метра снігу.
Уряду вдалося вийти на зв'язок зі світом і повідомити про наслідки стихії.
Серед жертв - громадянка Великої Британії. Уряду вдалося вийти на зв'язок зі світом і повідомити про наслідки стихії.
Його спричинило виверження підводного вулкана. Не працює аеропорт.