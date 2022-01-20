Анонімки про вибухівку продовжують надходити до силових відомств [ Редактировать ]
В Україні останні два тижні - просто епідемія псевдомінувань. Нова порція анонімок про вибухівку сьогодні надійшла на електроні пошти різних силових відомств одразу в кількох містах. Додому відправили всіх школярів у Рівному, Вінниці та Харкові. У Дніпрі псевдопідривник вимагав шість мільйонів гривень. Мовляв, в усіх школах міста - по 25 кілограмів тротилу. Перевірку поліція провела просто під час уроків. Дітей із класів не виводили. І я нагадаю, через постійні погрози мінерів - цього тижня на дистанційку перевели учнів у Черкасах, Кривому Розі та частково в Миколаєві.
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Вже другий тиждень поспіль псевдопідривники щодня розсилають анонімні листи про мінування шкіл у різних містах. Через це на дистанційку пішли школярі в Черкасах, Кривому Розі та частково в Миколаєві.
На Дніпропетровщині хвиля мінувань шкіл триває вже п'ятий день. Лише цього ранку надійшло одразу два повідомлення у Кривому Розі. Оперативники вибухівки не знайшли, але освітній процес зірвано.
Будівлю - одразу оточили правоохоронці, а працівників звідти - евакуювали.
Рещение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС
Його спецпризначенцям надіслав "шпигун російської розвідки". Саме так зловмисник назвав себе в посланні, а ще повідомив, що в Кривому Розі заміновані всі школи міста.