В Україні останні два тижні - просто епідемія псевдомінувань. Нова порція анонімок про вибухівку сьогодні надійшла на електроні пошти різних силових відомств одразу в кількох містах. Додому відправили всіх школярів у Рівному, Вінниці та Харкові. У Дніпрі псевдопідривник вимагав шість мільйонів гривень. Мовляв, в усіх школах міста - по 25 кілограмів тротилу. Перевірку поліція провела просто під час уроків. Дітей із класів не виводили. І я нагадаю, через постійні погрози мінерів - цього тижня на дистанційку перевели учнів у Черкасах, Кривому Розі та частково в Миколаєві.