Столичным правоохранителям поступил звонок о минировании всех учреждений среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Сотрудники экстренных служб выехали на места, которые являются объектами минирования. В настоящее время проводится проверка для выявления каких-либо взрывчатых веществ.

Подтверждаем, что с утра имеем сообщение о минировании школ в столице. Продолжается проверка. Сейчас это вся информация.

Ранее мы писали, что в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех харьковских школ. В последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

Кроме того, из Апелляционного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. Кроме того, "заминированы" школы в разных районах столицы, о "заминировании" других объектов инфраструктуры в полицию не поступала.

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