Івано-Франківська область перейде до "червоної" карантинної зони [ Редактировать ]
І вже з понеділка на мапі України з'явиться перший "червоний" регіон. Найсуворіші карантинні обмеження діятимуть в Івано-Франківській області. Відсьогодні побільшало також "помаранчевих" зон. До семи регіонів додалася - Чернігівська область. Зросли й показники захворюваності на Ковід. Маємо понад 20 тисяч нових інфікованих! Одужало при цьому вчетверо менше людей.
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