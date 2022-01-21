І вже з понеділка на мапі України з'явиться перший "червоний" регіон. Найсуворіші карантинні обмеження діятимуть в Івано-Франківській області. Відсьогодні побільшало також "помаранчевих" зон. До семи регіонів додалася - Чернігівська область. Зросли й показники захворюваності на Ковід. Маємо понад 20 тисяч нових інфікованих! Одужало при цьому вчетверо менше людей.