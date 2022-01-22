Лукашенко вимагає вибачень від Заходу за звинувачення у піратстві [ Редактировать ]
Примусової посадки літака "Райянейр" не було. А Захід має вибачитися за свій наклеп щодо Білорусі. Про це заявив Олександр Лукашенко - у відповідь на звинувачення США в авіаційному піратстві. Серед підозрюваних - гендиректор та заступник державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки. Нагадаю, літак Ryanair примусово посадили торік 23 травня в аеропорту "Мінськ": на облавку, мовляв, - бомба. Утім, з'ясувалося, що вибухівки там не було - лайнер змусили приземлитися, щоб арештувати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.
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Серед обвинувачених - ген-директор та заступник державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки.
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