Російська аргесія проти України: Ірина Верещук розказала про відношення Заходу до ситуації [ Редактировать ]
У неділю, 23 січня, ввечері під час програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" віцепрем'єр України Ірина Верешук розказала про дії Європи та США стосовно російської агресії.
Наш поріг болючості трохи знижений, ми розуміємо, що є небезпека, є загроза, але тут ми точно знаемо, що робити, як робити, як контролювати ситуацію. Захід лише зараз почав усвідомлюавати, що ми разом з Заходом в одному човні і Росія напряму загрожує саме Заходу.
Також Верещук додала, що зараз активно працює дипломатія, зокрема "човникова", а 25 січня відбудеться тристороння зустріч у норманському форматі, де радники президентів країн спробують дійти до деескалації конфлікту. Крім того віцепрем'єрка розповіла, що в кінці січня міністерка закордонних справ Великобританії у Києві проведе плідні зустрічі.
Читайте також, Держсекретар США Ентоні Блінкен у Швейцарії зустрівся з російським міністром закордонних справ Лавровим. Напередодні Блінкен провів кілька раундів переговорів у Німеччин, головна тема - можлива агресія Росії проти України.
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