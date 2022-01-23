Президент Вірменії подав у відставку [ Редактировать ]
Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку.
У заяві прес-служби це аргументують тим, що глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику.
Мовляв, у купі з постійними нападками різних політичних груп на президента і його рідних - ситуація підриває здоров'я керманича.
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