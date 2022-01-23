Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку.

У заяві прес-служби це аргументують тим, що глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику.

Мовляв, у купі з постійними нападками різних політичних груп на президента і його рідних - ситуація підриває здоров'я керманича.