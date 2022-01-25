Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується [ Редактировать ]
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Минулої доби медики зафіксували понад 19 тисяч нових заражень. Півтори тисячі хворих шпиталізували. 161 людина померла. Майже п'ять тисяч 900 - одужали.
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Найбільше інфікованих - у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях. А Івано-Франківщина взагалі перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки. Повністю вакцинованих в Україні - 14 мільйонів 466 тисяч людей.
В Україні минулої доби зафіксували понад п'ятнадцять тисяч нових Ковід-заражень. Померли - 86 людей, дві тисячі 30 пацієнтів одужали. Найбільше інфікованих - у Львівській, Івано-Франківській, Сумській областях.
Відсьогодні побільшало також "помаранчевих" зон. До семи регіонів додалася - Чернігівська область. Зросли й показники захворюваності на Ковід.
150 пацієнтів померли, одужали - майже чотири з половиною тисячі людей. І знову найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській області - близько двох тисяч.
Найскладніша ситуація зараз - у західних областях. Там рівень госпіталізації б'є всі рекорди.