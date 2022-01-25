Найпотужніший космічний телескоп досягнув пункту призначення. Апарат "Джеймс Вебб" прибув на орбіту навколо Сонця, на відстані понад півтора мільйона кілометрів від Землі. Телескоп є орбітальною обсерваторією. Він здатен фіксувати інфрачервоне випромінення найбільш віддалених від землі галактик та зірок. Також "Джеймс" шукатиме й вивчатиме планетарні системи й ознаки існування життя на екзопланетах. Телескоп запустили ще у грудні з Французької Гвіани, перші дані очікують отримати через чотири місяці.