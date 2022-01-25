І ще про вакцинацію. Не експериментальну, а перевірену десятиліттями. Йдеться про щеплення проти поліомієліту. Це хвороба, яку в більшості країн вважають подоланою.

Проте в Україні вона досі жива. За останній тиждень - кілька нових випадків. Останній - у дворічного хлопчика із Закарпаття. Про нього та про інших інфікованих - розкаже Мар'яна Мартин.

Ще в грудні у дворічного хлопчика із Закарпаття лікарі запідозрили поліомієліт. А днями діагноз підтвердився.

Віктор Микита, голова Закарпатської ОДА:

Дитина 2019 року, на жаль, вона мала супутні хвороби і батьки відмовилися від вакцинації у свій час. Вона була на лікуванні за межами Закарпаття. На сьогодні ми не можемо стверджувати, що зараження відбулося на території Закарпаття.

І це не перший випадок в області. Минулого року поліовірус діагностували у п'ятьох дітей. Один малюк захворів на Рівненщині. Лікарі поширення недуги пояснюють низьким рівнем вакцинації.

Вікторія Тимчик, регіональна координаторка з вакцинальної кампанії проти COVID-19 у Закарпатті:

Ми охопили лише 60% дітей, котрі підлягали вакцинації. Єдиний метод, котрий наразі можна застосувати - це виключно вакцинація.

Попри те, що препаратів для щеплення нині вдосталь, ситуація в Україні - одна з найгірших у світі. Щоб уберегти дітей від недуги, обласна адміністрація розгорнула широку інформаційну кампанію.

Роман Молдавчук, начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА:

Це інформування на пунктах пропуску батьків, котрі в'їжджають в Україну, корті приїжджають із заробітків. Також роздаються інформаційні буклети в аптеках області, в центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Поліомієліт - гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хвороба може спричинити параліч і навіть призводить до смерті. Андрій Павленко переніс недугу в 3-річному віці.

Андрій Павленко, житель Ужгорода:

Це були дуже важкі ускладнення у дитинстві. Це кома. Лікарі боролися за мене. Зі свого досвіду скажу, що пересуватись на милиці 30… уже 34 роки не дуже легко.

Андрій закликає батьків вакцинувати дітей. І навіть знявся в соціальному ролику ЮНІСЕФ. Однак безліч людей досі навіть чути про щеплення не хочуть.

Жителька Ужгорода:

Ми протів вакцин. Беремо всю відповідальність на себе, і бог сохраняє діток. А якщо захворіємо, то так має бути.

Та це не про Маргариту. Жінка довіряє доказовій медицині - її 6-річна донька має всі щеплення.

Емілія, жителька Ужгорода:

Я не боюся укольчиків. Я хочу, щоб була здорова.

Усі діти, інфіковані поліо- в Україні, невакциновані. Хоча процедура ця обов'язкова й безкоштовна. А з 1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту і триватиме три тижні. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем.