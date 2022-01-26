У Києві відкрили сучасний Центр комплексної реабілітації дітей і людей з інвалідністю [ Редактировать ]
Підйомник, зовнішній ліфт і всі написи шрифтом Брайля. У столиці відкрили сучасний Центр комплексної реабілітації дітей і людей з інвалідністю. Одночасно отримувати послуги там зможуть до 40 дітей. А протягом дня - майже сотня. Поряд із центром обладнали інклюзивний гральний майданчик.
У закладі є відділення діагностики, соціально-психологічної та фізичної реабілітації, сенсорно-інтеграційної та арт-терапії, а також доступні послуги логопеда. Невдовзі такі центри мають з'явитися в кожному районі Києва.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Не будемо забувати, що діти - це найважливіше, що у нас є. І турбота про дітей - одна з самих важливих складових. Ми зробили цей центр. Він відповідає всім ключовим критеріям і тому, що б реабілітація була ефективною і сучасною.
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