Туреччина переживає аномальні снігопади: у Стамбулі випало до 80 см снігу [ Редактировать ]
Держслужбовці - у відпустку, а студенти та школярі - на канікули. Так у Туреччині переживають аномальні снігопади, які буквально накрили країну. Через негоду рух транспорту в містах - паралізувало. Аби розчистити автошляхи, залучили тисячі одиниць техніки. Більше розкаже Владислав Політ.
На автошляхах - замети і кілометрові затори. Туреччина потерпає від снігопадів. Тамтешні ЗМІ вже прозвали їх "аномальними". Мовляв, така кількість снігу просто паралізувала життя турецьких міст. А особливо - Стамбула. Там минулої доби випало до вісімдесяти сантиметрів снігу. А в Анталії - взагалі - сніг побачили вперше майже за 30 років!
Свою роботу зупинив і головний аеропорт Туреччини, який до того ж є одним із важливих транспортних повітряних вузлів світу. Через хуртовини десятки рейсів скасували, а сотні - перенесли. Врешті напередодні ввечері аеропорт таки відновив роботу. А його працівники подякували пасажирам за терпіння.
А стамбульські водії розчищають власні автівки від снігу. Їм допомагають комунальники. Та попри це люди жаліються, бо ані техніка, ані її кількість, до таких снігопадів не готові.
Вахаттін Демірчі, житель Стамбула:
Я просидів в авто приблизно вісім годин. Увесь цей час я сподівався, що затори й ситуація на дорогах поліпшиться. Однак сніг йде далі, стає лише гірше.
Ясін Еркул, житель Стамбула:
Я просто застряг у цьому снігові! Намагався розчистити авто, однак усе марно. Я просто залишив машину тут і пішов додому.
Водночас чимало жителів Стамбула снігопадам навпаки - радіють. Граються в сніжки та прогулюються вулицями. На їхню думку, така погода місту не шкодить, а лише робить його ще гарнішим.
Ясар Ічлі, житель Стамбула:
Погляньте, яка краса! Особисто я задоволений, що нарешті настала справжня зима. Раніше завжди так було. До того ж, сніг, як на мене, добре очистить міське повітря. Нехай люди просто гуляють і насолоджуються миттю.
За інформацією тамтешніх синоптиків, хуртовини вируватимуть у Туреччині ще принаймні кілька днів.
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