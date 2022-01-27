COVID-19 в Україні: минулої доби зафіксували понад 32 тисячі інфікувань [ Редактировать ]
Понад 32 тисячі нових заражень Ковідом зафіксовано в Україні минулої доби. Це рекорд, встановлений "завдяки" штаму "Омікрон". На щастя, переноситься він легше, ніж інші штами. У більшості хворих - легка форма. Шпиталізувати доводиться лише кожного десятого. Померли вчора 154 пацієнти. Найгірша ситуація спостерігається на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Остання відсьогодні стане другим регіоном, де діятимуть обмеження "червоної" карантинної зони.
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Найбільше заражень на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Відсьогодні вона, услід за Івано-Франківщиною, стане другим регіоном, де діятимуть обмеження "червоної" карантинної зони.
Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях. Найбільше інфікувань на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині.
Напередодні "почервоніла" Івано-Франківщина. Під пильним наглядом - Львівська та Чернівецька області.
Як повідомили в уряді, з четверга "почервоніє" Рівненщина. Наразі в найсуворішій зоні карантину лише один регіон - Івано-Франківська область.
Минулої доби медики зафіксували понад 19 тисяч нових заражень.
Найбільше інфікованих - у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях. А Івано-Франківщина взагалі перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки. Повністю вакцинованих в Україні - 14 мільйонів 466 тисяч людей.