Командувач Нацгвардії подав у відставку [ Редактировать ]
Через розстріл військових у Дніпрі командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.
Також на час розслідування він усунув від виконання службових обов'язків командування полку, у якому стався трагічний інцидент.
А в МВС повідомили, що проведуть внутрішнє розслідування щодо витоку інформації з відеокамери з кімнати зберігання зброї цього підрозділу.
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