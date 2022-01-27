На час розслідування він усунув від виконання службових обов'язків командування полку

Через розстріл військових у Дніпрі командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

Також на час розслідування він усунув від виконання службових обов'язків командування полку, у якому стався трагічний інцидент.

А в МВС повідомили, що проведуть внутрішнє розслідування щодо витоку інформації з відеокамери з кімнати зберігання зброї цього підрозділу.