Зеленский сделал заявление о встрече в "нормандском формате" [ Редактировать ]
Украина готова к встрече лидеров в "нормандском формате" в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Как отмечается, во время телефонного разговора президенты обсудили итоги недавних переговоров в "нормандском формате" на уровне политических советников.
При этом Байден приветствовал достигнутые договоренности о режиме прекращения огня.
Также отмечается, что президент Украины выразил готовность Украины к проведению такой встречи в ближайшее время.
"Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.
Как известно, 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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