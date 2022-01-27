Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.
Украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о длительном телефонном разговоре с лидером США.
Как рассказал Зеленский, он вместе с Байденом:
- обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины;
- согласовали совместные действия на будущее;
- обсудили возможности финансовой поддержки Украины.
Отметим, этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с накоплением российских войск вокруг Украины и угрозой полномасштабного вторжения РФ.
В Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Украинская сторона назвала эту встречу реанимацией нормандского формата в целом. Вашингтон неоднократно выражал готовность содействовать работе "Нормандии", как в составе формата, так и вне его.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал
В пятницу, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей военной российской эскалации
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу
В пятницу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве
Во вторник, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России