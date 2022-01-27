Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.

Украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о длительном телефонном разговоре с лидером США.

Как рассказал Зеленский, он вместе с Байденом:

обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины;

согласовали совместные действия на будущее;

обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Отметим, этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с накоплением российских войск вокруг Украины и угрозой полномасштабного вторжения РФ.

В Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Украинская сторона назвала эту встречу реанимацией нормандского формата в целом. Вашингтон неоднократно выражал готовность содействовать работе "Нормандии", как в составе формата, так и вне его.

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