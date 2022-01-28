Володимир Зеленський підтримав відставку командувача Нацгвардії [ Редактировать ]
Уже завтра Дніпро прощатиметься з жертвами масового розстрілу. А напередодні ввечері Володимир Зеленський підтримав відставку командувача Нацгвардії Миколи Балана.
Той написав рапорт одразу після стрілянини. А перед тим - усунув із посад командування частини, де служив Артемій Рябчук, аби ті не могли впливати на слідство.
Держбюро розслідувань уже почало обшуки в частині.
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