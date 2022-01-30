Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 31 января по 6 февраля.

Овен

У вас появится шанс начать жизнь с чистого листа. Планы должны быть реальными, без пустых мечтаний. Умеренные амбиции и уверенность в себе помогут вам создать что-то совершенно новое.

Телец

Ваши недоброжелатели постараются испортить вашу репутацию. Пресекайте любые попытки вам навредить. У вас получится проявить самые лучшие деловые и личностные качества. Возможна мощная поддержка со стороны.

Близнецы

Вас ожидает трудный период и неопределенность может оказаться губительной в карьере или личной жизни. Сначала все будет идти великолепно, но со среды по пятницу вас ожидает полоса неудач.

Рак

Вы можете рассчитывать на то, что ваши задумки начнут воплощаться в жизнь. Начало недели пройдет в рутине, потом будет пик активности в работе.

Лев

В ближайшие дни вам будет трудно усидеть на одном месте и захочется ввязаться в какую-то авантюру. Во вторник вас будет тянуть на необдуманный шаг, который повлечет большие неприятности.

Дева

Астрологи рекомендуют вести самый обычный образ жизни, так как влияние звездных светил будет не очень позитивное. Вас одолеет сильная жажда перемен в жизни, потянет в путешествия и захочется что-то изменить в личном. Не поддавайтесь эмоциям – это путь в никуда.

Весы

Начало февраля принесет вам хорошие новости издалека. Возможно, вам предстоит поездка или переезд на новое место жительства. В начале недели смекалка поможет вам получить выгодный контракт.

Скорпион

Ваш имидж расчетливого, безжалостного, меркантильного и обаятельного человека может сыграть с вами злую шутку. Человек, которому вы небезразличны, может отвернуться от вас из-за ревности. И виноваты в этом будете только вы сами. Будьте добрее к людям и помогайте тем, кто в этом нуждается.

Стрелец

Неделя будет напоминать зебру – все хорошее будет чередоваться с негативом. Вторник вас порадует – вы получите приглашение в гости. Со среды и до конца недели ожидается непростой период для тех, кто хотел благоприятных перемен на работе.

Козерог

Будние дни порадуют неплохой прибылью при минимальных затратах. Деньги не свалятся просто с неба, вы получите вознаграждение за свой напряженный труд. Отложите часть суммы на инвестиции или крупную покупку.

Водолей

Все свои профессиональные обязанности постарайтесь выполнять максимально качественно. Именно этот подход сейчас очень важен для вас.

Во вторник ожидайте успех у противоположного пола, но не используйте этот шанс себе во вред. На выходных ожидается приглашение на какое-то официальное мероприятие.

Рыбы

Ваша настойчивость, решительность и прагматичность станут козырями на этой неделе. Пришло время завершить старые проекты и заняться освоением новых навыков, пишет Lunday.

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