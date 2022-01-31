Два українські тренери з біатлону захворіли на коронавірус на Олімпійських іграх [ Редактировать ]
Китай повідомив про нові випадки Ковід-19 на Олімпійських іграх в Пекіні. Інфіковано вже 37 осіб серед спортсменів і персоналу.
Серед тих, хто має позитивні тести, - два українські тренери з біатлону, вони на самоізоляції. Нагадаю, влада Піднебесної запровадила суворі карантинні правила.
Учасники змагань можуть вільно переміщатися лише між місцем проживання та олімпійськими об'єктами на офіційному транспорті. Атлети здають тести щодня.
На трибуни допустять тільки місцевих уболівальників. Нагадаю, Ігри у Пекіні офіційно стартують 4-го лютого.
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