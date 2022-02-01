Во вторник, 1 февраля, в центре Киева под Верховной Радой собрались ФОПы для проведения очередного митинга. Здание находится под усиленной охраной правоохранителей.

Протест запланирован на 09:00, однако ФОПы начали собираться за час.

Под Радой уже присутствует усиленная охрана. Площадь Конституции, расположенную между ВР и Мариинским дворцом, разделили границей из полицейских микроавтобусов.

Предпринимателей проверяют на наличие оружия или других опасных предметов.



Напомним, сегодня запланирована очередная протестная акция движения SaveFOP. ФОПы выступают за отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО), которая предусматривается законопроектом 5866-1.

Сегодня, на открытие седьмой сессии Рады приглашен президент Украины Владимир Зеленский, сообщил вчера спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Завтра у нас состоится открытие очередной седьмой сессии Верховной рады девятого созыва... мы направили письма всем: и президенту Украины, и другим лицам, которых в соответствии с регламентом приглашают на открытие сессии", - сказал он.

Напомним, 25 января, в центре Киева проходила акция ФОПов. Демонстранты пытались прорваться в здание парламента.

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