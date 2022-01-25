В центре Киева проходит акция ФОПов. Демонстранты пытаются прорваться в здание парламента.

Предприниматели протестуют против тотальной фискализации. Всего в мероприятии участвуют около 600 человек, из-за чего центр города перекрыли. На месте находятся полицейские и Нацгвардия.

Перед началом штурма, лидер протестующих и организатор акции заявил, что если через 15 минут к ним не придет Зеленский, то они будут прорываться в Раду.

Напомним, в Киеве заблокирован весь правительственный портал из-за акции SaveФОП. Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В частности, предприниматели требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

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