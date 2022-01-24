В понедельник утром, 24 января, в Киеве под Верховной Радой началась акция протеста против принудительной вакцинации и карантинных ограничений. Об этом сообщает "Страна".

Под зданием собрались сотни человек.

Так, противники принудительной вакцинации и карантинных ограничений планировали выйти против законопроекта №4142, который предусматривает принудительную вакцинацию взрослого населения и детей, отстранение от работы в случае отказа от вакцинации.

Но данный законопроект не внесли в повестку. Однако внесен законопроект №6508 - о внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса введения карантина. Данный законопроект также возмутил протестующих.

По их словам, этим законопроектом фактически Кабинету министров Украины предоставляется право ограничивать конституционные права и свободы граждан, в части установления карантина на срок, не превышающий двух месяцев.

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