Во вторник, 1 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, когда Россия начнет отвод своих войск от границ Украины. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По его словам, это будет важным сигналом к деэскалации.

Мы очень ждем момента, когда Россия войска от наших границ. Это очень важный сигнал и единственный правдивый ответ РФ на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию. Не надо слов, надо сделать такой шаг.

При этом он добавил, что вдоль границ Украины сегодня находятся около 100 тысяч российских военных.

Вообще мы понимаем, что от 30 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и 30-35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся и сегодня около 100 тысяч российских войск находятся вдоль границ Украины.

Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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