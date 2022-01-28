Зеленский назвал наибольший риск для Украины [ Редактировать ]
В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наибольшим риском для суверенитета Украины является дестабилизация ситуации внутри страны. Об этом сообщалось в ходе брифинга.
По его словам, этом может быть самой слабой ситуацией для страны.
Наибольший риск для суверенитета нашего государства, и это мнение всех партнеров, я не могу говорить о конкретике, но наибольший риск – это дестабилизация внутри нашего государства. Это самая слабая ситуация может быть для Украины.
По его словам, если народ, армия и власть объединяться, то риски эскалации со стороны России могут уменьшиться.
Единство власти, доверие к президенту, доверие к президенту действующему и понимание политиков, что они бывшие президенты или будущие, именно это понимание, мудрое, честное и законное делает наше государство объединенным и сильным. Если мы объединены народом, армией и стабильной властью, то риски эскалации со стороны России будут уменьшаться.
Как известно, 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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