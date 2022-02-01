Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины. В частности, если возникнет такая необходимость. Об этом стало известно в ходе брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.

На вопрос, почему Байден не принял более активное участие в урегулировании ситуации, как, например, лидеры Великобритании, Польши и других стран, в Белом доме ответили:

Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это является подходящим и наиболее конструктивным шагом вперед. У нас также есть очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром.

Напомним, что Россия сегодня заявила, что отводит часть войск от границы с Украиной.

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