"Байден готов к активному участию в решении ситуации вокруг Украины" - Белый дом [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины. В частности, если возникнет такая необходимость. Об этом стало известно в ходе брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.
На вопрос, почему Байден не принял более активное участие в урегулировании ситуации, как, например, лидеры Великобритании, Польши и других стран, в Белом доме ответили:
Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это является подходящим и наиболее конструктивным шагом вперед. У нас также есть очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром.
Напомним, что Россия сегодня заявила, что отводит часть войск от границы с Украиной.
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