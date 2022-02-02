В Киеве во время пьяной драки парня выкинули с пятого этажа (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве в ночь на 2 февраля произошло ЧП: парень выпал с пятого этажа. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Ночью с улицы Маричанской, 9, поступил вызов о падении с высоты. По приезду было установлено, что мужчина выпал из окна 5 этажа. Он был срочно госпитализирован, о его состоянии не сообщается.
По словам очевидцев, компания молодых людей распивала алкогольные напитки, а потом что-то не поделили между собой и начался конфликт. В результате толкотни один из участников вечеринки "выпал" из окна.
В деталях происшествия будут разбираться правоохранители, комментариев от полиции пока не поступало.
Напомним, что недавно в Киеве из окна 15-го этажа выпал 1,5-годовалый малыш. К сожалению, он погиб на месте.
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