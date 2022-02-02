В Україні зафіксували 35 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Понад 35 тисяч нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
204 пацієнти померли. Одужали - майже 10 тисяч людей.
Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та у Києві - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
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