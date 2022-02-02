Київ, як найпопулярніший політичний майданчик для європейських можновладців. Сьогодні Україна знову приймає високого гостя. Прем'єр-міністр Нідерландів - Марк Рютте - зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Головна тема - незмінна: деескалація та ситуація поблизу наших кордонів. Про що ще спілкувалися політики - розкаже Даніїл Снісар.

Уперше за 17 років нідерландський прем'єр Марк Рютте - з робочим візитом у Києві. Віч-на-віч він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Розмову провели в будинку Городецького. Вона була нетривалою - говорили про ситуацію на Сході та оборонну допомогу для України.

Володимир Зеленський, президент України:

Вдячний, що Нідерланди та особисто пан Рютте - підтримують наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. А також готові до взаємодії з метою деокупації Криму. В ході зустрічі - ми детально обговорили безпекову ситуацію в Україні, на континенті, кроки деескалації, мирного врегулювання ситуації.

Рютте запевнив: Нідерланди виступають за якнайшвидшу деескалацію конфлікту на Сході. Країна підтримує Нормандський формат. І наполягає на активізації діалогу між США, НАТО й Росією. Дипломатія має бути у пріоритеті, каже Рютте. Та гарантує - у разі ескалації Нідерланди підтримають розширені санкції проти Москви.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні - тоді Нідерланди абсолютно чітко говорять: подальша агресія РФ щодо України матиме серйозні наслідки. У Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій.

Не оминули увагою політики й тему збиття малайзійського боїнга MH-17 у небі над Донбасом у 2014 році. Марк Рютте нагадав, що Європейський суд у Страсбурзі минулого тижня почав слухати справу "Україна-Нідерланди проти Росії". Європейський суд з прав людини об'єднав в одну справу одразу три скарги: збиття боїнга, порушення прав людини на Сході України та незаконне вивезення дітей-сиріт із Донбасу до Росії. І співпраця України в цих питаннях є "дуже потужною", резюмував нідерландський прем'єр.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Коли йдеться про MH-17, ми працюємо над різними питаннями. Це дуже тісна співпраця. Це незалежна судова справа, яка розглядалася в Нідерландах незалежно від уряду. Тривають тристоронні переговори між Росією, Австралією та Нідерландами. Вони не просуваються так, як ми хочемо. Це означає, що ми - Австралія та Нідерланди - думаємо про подальші кроки.

Насамкінець Марк Рютте запевнив, що Нідерланди допоможуть нам відбивати кібератаки, хвиля яких останнім часом буквально накриває Україну. Зокрема лідери домовилися співпрацювати ще й у секторі економіки.