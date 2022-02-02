Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютери та мобільні телефони

Знову псевдомінування шкіл у Черкасах. І це - попри те, що СБУ днями затримала трьох місцевих мінерів. Підлітки через закриті телеграм-канали, зареєстровані в Росії, отримували або самі робили замовлення на подібні акції. Затримані у скоєному зізналися й пояснили, що займалися цим задля заробітку й розваги. Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютери та мобільні телефони, які вони використовували для зв'язку зі своїми кураторами й на які знімали фото замінованих об'єктів - для звіту.

З якою ціллю знімав? - Для отчета! - Що, що? - Дати отчет.

Катерина Дрога, речниця СБУ в Черкаській області: