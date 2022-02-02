Задля заробітку та розваги: підлітки "мінували" школи у Черкасах [ Редактировать ]
Знову псевдомінування шкіл у Черкасах. І це - попри те, що СБУ днями затримала трьох місцевих мінерів. Підлітки через закриті телеграм-канали, зареєстровані в Росії, отримували або самі робили замовлення на подібні акції. Затримані у скоєному зізналися й пояснили, що займалися цим задля заробітку й розваги. Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютери та мобільні телефони, які вони використовували для зв'язку зі своїми кураторами й на які знімали фото замінованих об'єктів - для звіту.
З якою ціллю знімав? - Для отчета! - Що, що? - Дати отчет.
Катерина Дрога, речниця СБУ в Черкаській області:
Вони замовляли псевдомінування через закриті телеграм-канали, які країна-агресор використовує як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв на території України. За даним фактом наразі відкрите кримінальне провадження.
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