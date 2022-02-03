17 людей померли внаслідок вживання сфальсифікованого кокаїну [ Редактировать ]
В Аргентині щонайменше 17 людей померли, 56 у лікарні внаслідок вживання сфальсифікованого кокаїну.
Випадки зафіксували у восьми мунціпалітетах провінції Буенос-Айрес. За даними ЗМІ, у білий порошок домішувала отруйну речовину банда наркоторговців. Затримали кілька осіб.
У Мінохорони здоров'я припускають, що кількість жертв може зрости, адже до лікарень і далі звертаються постраждалі. Що саме містилося в токсичному наркотику, з'ясують після лабораторного аналізу.
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