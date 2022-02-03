Попередня причина пожежі в будинку в Кропивницькому - вибух побутового газу. Нагадаю, внаслідок трагедії одна людина загинула, троє постраждали - це двоє дітей та працівник газової служби. Частина квартир зруйнована. Мешканців - евакуювали.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Вибух газу ось у цій квартирі на другому поверсі пролунав приблизно о четвертій годині дня. Мешканці кажуть: від обіду там працювали співробітники газової служби і зранку - газ у будинку був відключений.

Тетяна Кириченко, мешканка будинку:

У нас газа не было. До обеда не стало газа. И целый день не было газа, от. В четыре часа это где-то произошло. Ну, как взрыв такой произошел. Мы не могли выбежать, потому что до такой степени был густой дым. В подъезде. У нас тамбур. Тамбур открыли - невозможно было никуда уже выйти, ничего. И полная квартира дыма была. На девятом (этаже).

Уламки рам, скло, розкидані понівечені речі й вода, якою рятувальники локалізували пожежу.

Анатолій Голодаєв, мешканець будинку:

Бабахнуло и все. Открыло двери у меня на балконе, полное окно открыло, стеклопакеты, стекло не выбило, замки, а на балконе то все в стекле.

У результаті вибуху загинув чоловік, який жив у цій квартирі. Його тіло рятувальники знайшли під завалами, після того, як загасили пожежу. Також постраждав працівник газової служби. А ще - тяжкі травми та опіки у двох дівчат - восьми й тринадцяти років, які теж жили в цій квартирі. Нині діти в лікарні, у старшої - обпечена третина тіла.

Тетяна Кириченко, мешканка будинку:

А ви знали цю родину? - Да. Конечно. Двое деток. Очень хорошая семья. Двое деточек.

Нині фахівці обстежують будинок на аварійність, аби визначити, чи безпечно людям повертатися у свої квартири. Допоки ж мешканці чекають - просто неба.

Віталій Миронюк, начальник ГУ ДСНС України в Кіровоградській області:

На даний час у нас близько 70 квартир постраждало, розрушені внутрішні перегородки, несучі стіни по передньому огляду залишились цілими, але з другого на перший є тріщини в перекритті. Чи це були планові роботи чи аварійна якась робота поки не встановлено.

Тетяна, мешканка будинку:

Шо такое дом, у меня там таблетки у меня там все, я инвалид и буду, у меня там все под боком, куда я пойду?

Тим мешканцям, у кого квартири зруйновані, або їх визнають аварійними - представники міської влади пропонують тимчасово заселитися в один із готелей.

І я нагадаю, це вже третя така трагедія за тиждень. Минулої п'ятниці - в Запоріжжі теж вибухнув газ у житловому будинку. Тоді - одна людина загинула одразу, ще одна - в лікарні. І того ж дня обвалився аварійний дім в Одесі. Жертвою став робітник.