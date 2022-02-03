Вибух у Кропивницькому: правоохоронці розпочали кримінальне провадження [ Редактировать ]
Попередня причина пожежі в будинку в Кропивницькому - вибух побутового газу. Нагадаю, внаслідок трагедії одна людина загинула, троє постраждали - це двоє дітей та працівник газової служби. Частина квартир зруйнована. Мешканців - евакуювали.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".
Вибух газу ось у цій квартирі на другому поверсі пролунав приблизно о четвертій годині дня. Мешканці кажуть: від обіду там працювали співробітники газової служби і зранку - газ у будинку був відключений.
Тетяна Кириченко, мешканка будинку:
У нас газа не было. До обеда не стало газа. И целый день не было газа, от. В четыре часа это где-то произошло. Ну, как взрыв такой произошел. Мы не могли выбежать, потому что до такой степени был густой дым. В подъезде. У нас тамбур. Тамбур открыли - невозможно было никуда уже выйти, ничего. И полная квартира дыма была. На девятом (этаже).
Уламки рам, скло, розкидані понівечені речі й вода, якою рятувальники локалізували пожежу.
Анатолій Голодаєв, мешканець будинку:
Бабахнуло и все. Открыло двери у меня на балконе, полное окно открыло, стеклопакеты, стекло не выбило, замки, а на балконе то все в стекле.
У результаті вибуху загинув чоловік, який жив у цій квартирі. Його тіло рятувальники знайшли під завалами, після того, як загасили пожежу. Також постраждав працівник газової служби. А ще - тяжкі травми та опіки у двох дівчат - восьми й тринадцяти років, які теж жили в цій квартирі. Нині діти в лікарні, у старшої - обпечена третина тіла.
Тетяна Кириченко, мешканка будинку:
А ви знали цю родину? - Да. Конечно. Двое деток. Очень хорошая семья. Двое деточек.
Нині фахівці обстежують будинок на аварійність, аби визначити, чи безпечно людям повертатися у свої квартири. Допоки ж мешканці чекають - просто неба.
Віталій Миронюк, начальник ГУ ДСНС України в Кіровоградській області:
На даний час у нас близько 70 квартир постраждало, розрушені внутрішні перегородки, несучі стіни по передньому огляду залишились цілими, але з другого на перший є тріщини в перекритті. Чи це були планові роботи чи аварійна якась робота поки не встановлено.
Тетяна, мешканка будинку:
Шо такое дом, у меня там таблетки у меня там все, я инвалид и буду, у меня там все под боком, куда я пойду?
Тим мешканцям, у кого квартири зруйновані, або їх визнають аварійними - представники міської влади пропонують тимчасово заселитися в один із готелей.
І я нагадаю, це вже третя така трагедія за тиждень. Минулої п'ятниці - в Запоріжжі теж вибухнув газ у житловому будинку. Тоді - одна людина загинула одразу, ще одна - в лікарні. І того ж дня обвалився аварійний дім в Одесі. Жертвою став робітник.
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Тим мешканцям, у кого квартири зруйновані, або їх визнають аварійними - представники міської влади пропонують тимчасово заселитися в один із готелей.
Після вибуху - минула третя доба. В будинку тривають відновлювальні роботи. Пошкоджені стіни закрили дерев'яними плитами.
Запоріжжя. Четверта година ночі. Аж раптом жителів мікрорайону розбудив потужний вибух. Рвонуло в одній із квартир чотириповерхівки. У чому люди були, у тому й повибігали на вулицю.
Рвонуло в одній із квартир чотириповерхівки. У чому люди були, у тому й повибігали на вулицю.
Рвонуло в помешканні на третьому поверсі.