На территории Африки обнаружили один из подвидов штамма "Омикрон", который сложно обнаружить. Новый подвид может вызвать очередную волну заболеваемости в мире. Об этом сообщает старший научный сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси.

Тесты не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствует определенные критерии, характерные для штамма Омикрон.

Из трех подвидов штамма Омикрон мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид Омикрона - ВА.2, известный как Стелс-подвид, выявлен в пяти странах - в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР.

Отмечается, что среди основных симптомов высокая температура, тяжелый кашель, отсутствие вкуса и обоняния. При этом, судя по данным ученым, вирус стал заразнее, чем его родительская версия.

Читайте также, Министр здравоохранения Дании Магнус Хайнике сделал заявление о штамме "Омикрона" BA.2. В то же время сообщается, что нет никаких данных о том, что новый подвид штамма "Омикрон" вызывает более, нет никаких данных о том, что новый подвид штамма "Омикрон" вызывает более тяжелое течение болезни.

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