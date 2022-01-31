Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в большинстве регионов [ Редактировать ]
Штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.
Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных.
Отмечается, что столь значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2.
Читайте также, в Украине подтвердили 173 случая заражения штаммом "Омикрон" в 17 областях. Санитарный врач утверждает, что лечение пациентов, больных "Омикроном", осуществляется по уже имеющимся протоколам лечения от COVID-19.
Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.
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