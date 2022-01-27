Министр здравоохранения Дании Магнус Хайнике сделал заявление о штамме "Омикрона" BA.2. Об этом сообщает Reuters.

Так, Магнус Хойнике сказал:

Подвариант BA.2 штамма коронавируса "Омикрон", который является доминирующим в Дании, может быть более заразным, чем более распространенный подвариант BA.1.

В то же время сообщается, что нет никаких данных о том, что новый подвид штамма "Омикрон" вызывает более тяжелое течение болезни.

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В Великобритании уже заявляли об опасности распространения варианта BA.2. Этот вариант "Омикрона" уже был подтвержден в Британии, Швеции и Норвегии, но он менее распространен в этих странах, чем в Дании.

Читайте также, коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Такое заявление сделал гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, на вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса "Омикрон"конец пандемии, он ответил, что пока "сказать этого не может никто".

Кроме того, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года, вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном".

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