3 февраля общественный вещатель объявил имя первого члена жюри Нацотбора на конкурс "Евровидение-2022".

Так, ответственную миссию доверили украинской певице Тине Кароль. В общей сложности судей будет трое. Имена других объявят вскоре.

Отметим, что в 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", проходившем тогда в Афинах. Артистка выступала с композицией Show me your love и заняла седьмое место.

К слову, в 2020 году Кароль уже была судьей нацотбора.

Напомним, что в этом году финал нацотбора состоится 12 февраля.

В нем примут участие восемь финалистов, которых специальное жюри отобрало из 300 заявок. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало концерта – в 18:30.

После победы группы Maneskin на "Евровидении-2021" конкурс песни пройдет в итальянском городе Турин.

Полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в арене Pala Olimpico.

Кто представит Украину на "Евровидении-2022" - станет известно 12 февраля.

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