"Евровидение-2022": названы имена финалистов Нацотбора [ Редактировать ]
Организаторы Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" объявили имена финалистов, которые будут бороться за победу 12 февраля.
Члены жюри выбрали 27 артистов из 284 желающих выступить на международном конкурсе, среди которых сформировали восьмерку финалистов.
Имена финалистов Нацотбора:
- Alina Pash
- Cloudless
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Michael Soul
- Our Atlantic
- ROXOLANA
- WELLBOY
Во время пресс-конференции состоялась жеребьевка среди финалистов, где определили в какой части финала они выступят:
1 половина:
- Cloudless
- LAUD
- Michael Soul
- Our Atlantic
2 половина:
- Alina Pash
- Kalush Orchestra
- Roxolana
- Wellboy
Отметим, что в этом году в Нацотборе новые правила. Раньше было два полуфинала и финал, сейчас только финал, который состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин отметил, что примерно так же выбирают в этом году финалистов такие страны как Польша, Германия, Ирландия и Финляндия.
Также раньше соревновались в финале 12 участников, а сейчас - 8.
Ранее мы писали о том, что итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", обвинили в плагиате.
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