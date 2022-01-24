Организаторы Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" объявили имена финалистов, которые будут бороться за победу 12 февраля.

Члены жюри выбрали 27 артистов из 284 желающих выступить на международном конкурсе, среди которых сформировали восьмерку финалистов.

Имена финалистов Нацотбора:

Alina Pash

Cloudless

Kalush Orchestra

LAUD

Michael Soul

Our Atlantic

ROXOLANA

WELLBOY

Во время пресс-конференции состоялась жеребьевка среди финалистов, где определили в какой части финала они выступят:

1 половина:

Cloudless

LAUD

Michael Soul

Our Atlantic

2 половина:

Alina Pash

Kalush Orchestra

Roxolana

Wellboy

Отметим, что в этом году в Нацотборе новые правила. Раньше было два полуфинала и финал, сейчас только финал, который состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин отметил, что примерно так же выбирают в этом году финалистов такие страны как Польша, Германия, Ирландия и Финляндия.

Также раньше соревновались в финале 12 участников, а сейчас - 8.

Ранее мы писали о том, что итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", обвинили в плагиате.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.