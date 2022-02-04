У Держдепі США попередили Білорусь про наслідки за сприяння агресії Росії [ Редактировать ]
У Держдепі США попередили Білорусь про наслідки за сприяння агресії Росії.
Помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії поспілкувалася телефоном із білоруським міністром закордонних справ.
Вона наголосила очільникові МЗС, що Білорусь матиме серйозні наслідки, якщо стане частиною плану подальшого вторгнення в Україну з боку РФ.
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Сполучені Штати переконані, що досі залишаються дипломатичні способи запобігти загостренню подій довкола України. З такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі.
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