Ішлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами

Протидія викликам безпеки та активізація мирного процесу в межах нормандського формату.

Такі основні теми телефонної розмови між президентами України та Франції, що відбулася напередодні ввечері.

Як розповів Володимир Зеленський, ішлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами. Також учора Еммануель Макрон поговорив і з президентом РФ Путіним.

Нагадаю, це вже друга розмова французького лідера з українським та російським президентами цього тижня.